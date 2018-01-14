رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا

الخرطوم 14 - 1 -2018 م ( سونا ) - تسلم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير رسالة من السيد هايلي مريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وسلم الرسالة لسيادته سعادة وزير خارجية اثيوبيا ورقني قبيو اليوم ببيت الضيافة بحضور وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور.

و قال غندورفي تصريحات صحفية عقب اللقاء ان وزير خارجية اثيوبيا سلم رئيس الجمهورية رسالة من رئيس الوزراء الاثيوبي تتعلق بمجريات الأحداث بالمنطقة وعلاقات البلدين الشقيقين ،وأضاف سنلتقي بوزير خارجية اثيوبيا اليوم لمناقشة تفاصيل الأحداث .

من جانبه قال ورقني قبيو وزير الخارجية الاثيوبي جئت في زيارة خاصة احمل رسالة من السيد رئيس الوزراء الي فخامة الرئيس البشير وسنواصل مع غندور مناقشاتنا للقضايا والهموم المشتركة بين بلدينا خاصة القضايا السياسية والاقتصادية وغيرها .

وأشار في تصريحات صحافيه الى تميز العلاقه بين البلدين قائلا" إننا نقف معا في السراء والضراء لأننا شعب واحد "وسيعمل رئيسا البلدين على تعزيز مصالحهما المشتركة .

