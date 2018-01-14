زلزال قوي يهز ساحل جنوب بيرو ولا تقارير عن أضرار

ليما 14-1-2018م (رويترز) -- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا ضرب ساحل جنوب بيرو اليوم الأحد مما تسبب في أضرار مادية طفيفة لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 0918 بتوقيت جرينتش على عمق نحو عشرة كيلومترات. وقال معهد الجيوفيزياء الحكومي إن شدة الزلزال بلغت 6.7 درجة ومركزه في لوماس بالجزء الجنوبي من أريكيبا.

وذكرت سلطات الملاحة في بيرو أن الزلزال لم يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا كما أن الأضرار المادية طفيفة بما في ذلك انهيار بعض الطرق .