البرلمان المصري يقر تعديلا وزاريا يشمل 4 حقائب

القاهرة 14-1-2018م( رويترز+المصري اليوم )-أفادت وكالة "رويترز" بأن البرلمان المصري صادق اليوم الأحد على تعديل حكومي يطال 4 حقائب وزارية.

وأكدت صحيفة "المصري اليوم" بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ مجلس النواب، بعد التشاور مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، برغبته في إجراء هذا التعديل الذي يطال وزراء التنمية المحلية والثقافة وقطاع الأعمال والسياحة.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تولى حقيبة وزارة التنمية المحلية، بدلا من هشام الشريف.

إلى ذلك، يقضي التعديل بتعيين إيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة، بدلا عن الكاتب الصحفي حلمي النمنم.

وتولت رانيا المشاط منصب وزير السياحة بدلا عن يحيى راشد.

وأخيرا، تولى خالد محمد علي بدوي حقيبة وزارة قطاع الأعمال خلفا لأشرف الشرقاوي.

وأضافت الصحيفة أن التعديل يشمل أيضا تعيين عصام الجزار نائبا لوزير الإسكان، وطارق محمد توفيق نائبا لوزير الصحة والسكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل استقبل اليوم المرشحين للحقائب الوزارية قبل الإعلان عن التعديل رسميا، مع نشر صور لهذه اللقاءات.