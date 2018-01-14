إصابة قيادي في حماس جراء تفجير سيارة مفخخة في صيدا اللبنانية

بيروت 4-1-2018م(روسيا اليوم )-أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد،عن إصابة القيادي في حماس محمد حمدان أبو حمزة صاحب السيارة التي انفجرت في صيدا بجروح أثناء قيامه بفتح بابها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أبو حمزة كان يهم بصعود السيارة حين انفجرت، واشتعلت النيران فيها، ما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة في قدمه، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وقامت القوى الأمنية بتطويق المكان، وحضرت فرق إطفاء بلدية صيدا وسيارات الإسعاف، فيما باشرت القوى تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وخلفية الانفجار الذي أحدث هلعا في صفوف أهالي المدينة ومخيماتها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من صيدا عمودا من الدخان الكثيف يتصاعد في السماء.

