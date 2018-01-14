غندور : السودان يتحدث عن مهددات على أمنه في الشرق

الخرطوم 14-1- 2018 م (سونا)- اشار بروفسير إبراهيم غندور وزير الخارجية الي وجود خيوط تشير إلى مهددات تستهدف أمن السودان في الشرق وان السودان سيكشف ذلك بالتفاصيل في الوقت المناسب.



وأوضح غندور في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإثيوبي بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم اليوم أن الزيارة تأتي أيضا في إطار التشاور في مجال العلاقات الثنائية فضلا عن التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خاصة وأن السودان سيشارك في قمة الاتحاد الإفريقي والتي ستبدأ اجتماعات مجلسها الوزاري في السادس والعشرين من يناير الجاري



و قال سيادته أن لقاءات وزير الخارجية الاثيوبي تطرقت للتحديات التي تحدث حاليا في الإقليم وأهمية التنسيق بين البلدين لحماية الأمن والاستقرار بجانب ممارسة حقوق بلدينا في بناء علاقات استراتيجية قائمة على أمن جيراننا وأشقائنا.



و اكد سيادته ان إن ما يربط بين السودان وإثيوبيا علاقات تاريخية ممتدة ومصير مشترك، مبينا أن زيارة وزير الخارجية الإثيوبي للسودان تأتي في إطار العلاقات المتطورة بين الخرطوم وأديس أبابا.



وقال وزير الخارجية إن الجانبين اتفقا على أن أمن الاقليم من أمن البلدين ليظل الإقليم إقليم للوئام والإخاء والصداقة بجانب عقد لقاءات شهرية بين الوزيرين لضمان التنسيق المشترك.



وقال غندور إن ما يجري حاليا كبير حيث أن هناك تحولات نأمل أن تكون خيرا على منطقتنا وبلادنا لذلك فإن الأمر يحتاج لاستراتيجية مشتركة للاستفادة من موجبات هذه المتغيرات وتفادي سلبياتها.



وفي رده على سؤال حول حشود على الحدود الشرقية قال وزير الخارجية إن السودان لا يتحدث عن حشود تقيمها دولة بعينها ولكنه يتحدث عن تهديد لأمنه من ناحية الشرق



وأضاف سيادته قائلا " معروف أن هناك بعض قوى المعارضة متواجدة في شرقنا لذلك نحن نتحسب لأي مهدد يمكن أن يأتينا من ذلك المكان"، مبينا أن القوات المسلحة نشرت جزءاً من قواتها في تلك المنطقة تحسبا لأي طارئ على أمن واستقرار السودان.



وأوضح أن السودان لا يتحدث عن تهديدات من دولة بعينها ولكن هناك خيوط تشير إلى مهددات تستهدف أمن السودان، وسنوضح ذلك بالتفاصيل في الوقت المناسب.