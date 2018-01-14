حسبو يرأس اجتماع اللجنة القومية لتنمية وتطوير الجزيرة أبا

الخرطوم 14 - 1 - 2018 م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة القومية لتنمية وتطوير الجزيرة أبا برئاسة الدكتور الصادق الهادي وزير تنمية الموادر البشرية رئيس اللجنة.

وقال الدكتور الصادق الهادي وزير تنمية الموادر البشرية رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إن الاجتماع تطرق إلى قضايا منطقة الجزيرة أبا، بجانب ضرورة تطويرها وتوفير كافة الخدمات الضرروية من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها ، وأضاف سيادته أن الاجتماع أمن على أهمية المنطقة نظرا لبعدها القومي والتاريخي والسياسي فى تاريخ السودان.

وقال رئيس اللجنة إن الاجتماع وجه بتوفير التمويل الأصغر عبر أفرع بنوك الأسرة والادخار التي ستفتح بالجزيرة لدعم الحرف اليدوية وتنفيذ العديد من المشاريع.

