نائب رئيس البرلمان :على الحكومات الإسلامية فرض العزلة على الكيان الصهيوني

الخرطوم 14 -1- 2018 lم (سونا) - أكدت نائب رئيس البرلمان عائشة محمد أحمد صالح، على ضرورة أن تفرض الحكومات الإسلامية العزلة على الكيان الصهيوني بقطع جميع أشكال العلاقات معه.

وقالت على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية في طهران، إن البلدان العربية لا تقبل أبدا أن تكون القدس عاصمة ل"إسرائيل".

وأضافت، أن البرلمان السوداني باعتباره بلدا عربيا - إسلاميا عارض بشدة قرار ترامب حول القدس الشريف .

ووصفت القدس الشريف بأنها ملكا للمسلمين والعرب وأن الصهاينة لن يستطيعوا الهيمنة عليها وضمها إلى كيانهم.

وانتقدت بعض البلدان الإسلامية في إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدة على ضرورة أن تقوم هذه البلدان بفرض العزلة عليه.

وأكدت أهمية الوحدة والتضامن بين البلدان الإسلامية في الوقت الراهن بما يمكنها من دفع التحديات عن العالم الإسلامي والتصدي للقرارات التي تعرضهم للمخاطر.

يشار إلى أن مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية عقد على مستوى الخبراء في طهران يوم السبت بمشاركة أكثر من 40 دولة.

