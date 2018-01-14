اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية تستعرض تقرير لجنة توطين الآلات والمعدات الزراعية

الخرطوم فى 14-1-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية في إجتماعها اليوم الأحد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئاسة د.جراهام عبدالقادر وكيل وزارة السياحة والآثار والحياة والبرية تقرير لجنة توطين الآلات والمعدات الزراعية حيث تمثلت أهداف التوطين في تنمية القطاع الزراعي والصناعي من خلال تكاملها والمساعدة في رفع الإنتاجية وتعظيم المردود الإقتصادي عن طريق الإعتماد علي التنمية الزراعية المتطورة وفتح آفاق وأسواق للمنتج المحلي وخلق فرص تشغيل في مجال تصنيع الآلات الزراعية.

وأجازت اللجنة الفنية البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين جمهورية السودان وجمهورية العراق والذي تضمن تشجيع الإستثمار في المجال الزراعي وتبادل المعلومات الفنية والعلمية والتدريب وايضاً وقاية النباتات ومكافحة الآفات والتصحر.

وأوصت اللجنة بتوطين صناعة الخيش وتوفير التمويل التشغيلي طويل الأجل بشروط ميسرة للمصانع والورش والتزام الجهات الحكومية بشراء الآلات والمعدات المصنعة محلياً.