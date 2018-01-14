رئيس لجنة التوجيه بتشريعي لخرطوم يؤمن على دور مؤسسة التنمية الاجتماعية في تخفيف حدة الفقر

الخرطوم 14 -1 -2018 م ( سونا) - أكد الأستاذ هشام صلاح الدين الريدة رئيس لجنة التوجيه والتنمية الاجتماعية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم أهمية الاهتمام بمؤسسة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وإبراز الدور الكبير الذي تلعبه في تخفيف حدة الفقر وتوفير خدمات التمويل الأصغر للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من مواطني الولاية.

وأكد الريدة لدى اجتماعه اليوم مع مدير مؤسسة التنمية الاجتماعية الأستاذ سامي الدين سعيد بحضور رؤساء لجان الشؤون المالية والاقتصادية، الزراعة والثروة الحيوانية ، الثقافة والشباب والرياضة بتشريعي الخرطوم، أكد جاهزية لجنته لسن التشريعات والقوانين التي من شأنها الدفع بعمل المؤسسة حتى تحقق أهدافها المرجوة في خدمة مجتمع الولاية.

ودعى إلى التركيز على تمويل المشروعات الإنتاجية لمواطني الريف والاهتمام بالمشاريع التي تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين معاش الناس .

من جانبه قدم مدير مؤسسة التنمية الاجتماعية الأستاذ سامي الدين سعيد تقريرا مفصلا عن أداء المؤسسة، مشيرا إلى دور المؤسسة في تحريك وتنظيم موارد المجتمع وتوفير الخدمات المالية وغير المالية للمستهدفين والناشطين اقتصاديا وتوفير التمويل الأصغر للأسر الفقيرة بجانب الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة في إشاعة روح التكافل وتشجيع ثقافة العمل الحر .

وكشف سامي الدين عن تمويل المؤسسة لـ 167.332 مشروعا، بكلفة بلغت 451.908.352 جنيهاً للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بمحليات الولاية المختلفة.

وامتدح رؤساء لجان المجلس الجهود المبذولة من قبل مؤسسة التنمية الاجتماعية بالولاية في إخراج الأسر من دائرة الفقر والمساهمة في تخفيف العبء المعيشي بتمليك وسائل إنتاج للمواطنين تعينهم على كسب العيش وتلبي احتياجاتهم الضرورية، داعين إلى توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتحقيق التنمية المالية والاقتصادية لمواطني الولاية.