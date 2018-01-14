رئيس مجلس الوزراء يطلع على أداء وزارة العمل والإصلاح الإدارى

الخرطوم في 14-1-2018م (سونا) - اطلع السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكرى حسن صالح على أداء وزارة العمل والإصلاح الإدارى خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد بمكتبه بمجلس الوزراء بالسيد/ وزير العمل والإصلاح الإدارى د. أحمد بابكر نهار والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول جهود الوزارة في مجال إنشاء مراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية بوصفها إحدى مخرجات الحوار الوطني ، معلناً في هذا الصدد عن اكتمال إنشاء مركز المشير عمر حسن أحمد البشير للإنتاج الزراعي والحيواني بمدينة ود مدني والمركز الصيني بأمدرمان وسيتم افتتاحهما خلال الفترة القادمة ، مؤكداً اهتمام وزارته بمراكز التدريب المهني لتشغيل الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل ، داعياً القطاع الخاص للإسهام فى إنشاء المزيد من المراكز.

وقال وزير العمل إنه أطلع النائب الأول على نتائج الزيارة التي قامت بها الوزارة لدولة قطر في إطار الاهتمام بقضايا السودانيين العاملين بالخارج ، مشيراً في هذا الجانب إلى أن وزارته ستقوم بزيارات مماثلة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات خلال الفترة القادمة ، مبيناً أن قانون الخدمة المدنية سيرى النور قريباً خاصة بعد أن تمت إجازته من المجلس الوطني ومجلس الولايات.