وزير الخارجية الاثيوبي: زيارتي في إطار العلاقات الإستراتيجية

الخرطوم في 14-1(سونا) - قال وزير الخارجية الإثيوبي ورقني قبيوان إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مبينا أن زيارته تأتي في إطار متابعة النقاشات السابقة بين الدولتين.

وأوضح في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية اليوم بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم أن العلاقات بين البلدين قائمة على تبادل المنافع المشتركة لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية فضلا عن تقوية العلاقات الشعبية، مبينا أن المباحثات مع وزير الخارجية تركزت حول ما يدور في الإقليم، مؤكدا استعداد بلاده للتواصل مع السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم، مبينا أن أي مشكلات تطرأ في المنطقة يمكن حلها عبر التفاوض والحوار.

وقال إن إثيوبيا والسودان عاشا لقرون مضت في إخاء وصداقة وأضاف: "سنستمر في تعزيز هذه الأواصر بين شعبينا" وأعرب عن أمله في أن يسهم البلدان في تعزيز جهود السلام والأمن في الإقليم. وأضاف أن إثيوبيا والسودان سيعملان من أجل السلام وهذه هي القضية المهمة، مبينا أن أي تصعيد في المنطقة سيواجه بالحوار والتفاوض والوسائل السلمية.

وحول قضية مياه النيل وقضية سد النهضة قال وزير الخارجية الإثيوبي إن هذه القضية هي قضية ثلاثية وتم التوصل فيها إلى اتفاقية ثلاثية "سنعمل في إطارها"، منوها إلى أن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث ينص على ذلك صراحة.

وبخصوص زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين لمصر قال وزير الخارجية إن الزيارة تأتي امتدادا للعلاقة الثنائية بين إثيوبيا ومصر، مبينا أن هناك قضايا سياسية واقتصادية مشتركة مع الجانب المصري ستسهم زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في دفعها وتعزيزها.