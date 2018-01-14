الجاز يرأس اجتماع مجلس توطين الصناعات



الخرطوم في 14-1-2018 (سونا) - رأس نائب رئيس اللجنة القومية العليا للإشراف على ملف العلاقات السودانية مع دول البريكس د. عوض أحمد الجاز اليوم بمكتبة اجتماع مجلس توطين الصناعات بحضور السيد صبري الضو بخيت وزير الدولة بالزراعة والسيد محمد عثمان مدير شركة السودان للأقطان .

وقال وزير الدولة بالزراعة والغابات في تصريحات صحفية إن الاجتماع بحث سبل حل المشاكل التي تواجه مشروع الرهد الزراعي وتوفير كافة المقومات اللازمة لجعله مشروعا نموذجيا.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تطرق إلى التركيبة المحصولية في المشروع ، بجانب زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية وتوفير المدخلات الزراعية وتهيئة المزراعين للدخول في الموسم القادم دون مشاكل .

وأبان سيادته أن الوزارة لديها سياسات تجاه مشروع الرهد الزراعي لزيادة الإنتاج والإنتاجية باستخدام التقانات الحديثة لزارعة القطن والفول السوداني وزهرة الشمس لدعم الاقتصاد السوداني .

ف ع

