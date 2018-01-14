وزير الحكم الاتحادي يلتقي اللجنة العليا لمؤتمر الحدود السودانية التشادية

الخرطوم 14 -1 -2018م (سونا) - التقى وزير ديوان الحكم د. فيصل حسن إبراهيم؛ اليوم؛ بقاعة الديوان، اللجنة العليا لمؤتمر الحدود السودانية التشادية؛ الذي ضم وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة بالدفاع ووزير الدولة بالعدل ووزير الدولة بالخارجية السفير عطا المنان بخيت ووالي ولاية غرب دارفور ونائب مدير عام الأمن الوطني ووكيل ديوان الحكم الاتحادي وممثلين من المرور والجيش .

وأوضح الوزير أن المؤتمر يحتوي على العديد من مذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية.

وأمن الاجتماع على أن يكون المؤتمر في حاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة ويستمر لمدة يومين، ويشرِف الختام كل من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ورئيس دولة تشاد إدريس ديبي.





