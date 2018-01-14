مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم يختتم أعماله ويصدر توصياته

الخرطوم 14-1-2018م (سونا) - اختتم مجلس شورى المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم جلسات إنعقاده الثامنة أمس بمركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات حيث أجاز المجلس تقارير الأداء السياسية والتشريعية والتنفيذية وأصدر توصياته الختامية ومن ضمنها :

ترشيح شورى ولاية الخرطوم للمشير عمر حسن أحمد البشير لدورة رئاسية جديدة وإعلان المجلس الاستعداد للدفاع عن البلاد كما أوصى مجلس الشورى بعودة المجالس المحلية لإهميتها في الرقابة واكتمال حلقات الحكم المحلي.

وفيما يلي نورد نص البيان الختامي والتوصيات :



المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم

مجلس الشورى

دورة الانعقاد الثامنة

السبت 26 ربيع الثاني 1439هـ - الموافق 13 يناير 2018م

مركز الشهيد للمؤتمرات

بحمد الله وتوفيقه انعقد مجلس شورى ولاية الخرطوم في دورة الانعقاد الثامنة صباح يوم السبت 26 ربيع الثاني 1439هـ - الموافق 13 يناير 2018م بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات بحضور بلغ 188 واعتذار بلغ 30 وغياب بلغ 76 ومراقبين بلغ عددهم 125 ، بمشاركة الدكتور محمد يوسف كبر نائب رئيس مجلس الشوى القومي والفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين رئيس المؤتمر الوطني بالولاية واللواء دكتور عبدالكريم عبدالله محمد رئيس مجلس شورى ولاية الخرطوم والمهندس صديق محمد على الشيخ رئيس المجلس التشريعي للولاية والأستاذ محمد حاتم سليمان نائب رئيس الحزب بالولاية نائب الوالي والاخوة نواب رئيس مجلس الشورى والاخوة رؤساء اللجان واعضاء الشورى والمراقبون .

الجلسة الافتتاحية:

بدأت الجلسة الافتتاحية بآيات من الذكر الحكيم وقدم اللواء عبدالكريم عبدالله محمد على رئيس مجلس الشورى كلمة ترحيبية بالأعضاء والضيوف الكرام والاخوة اعضاء الشوري بولاية الخرطوم وقام بتهنيئة الجميع بمناسبة أعياد الاستقلال متناولا القضايا الوطنية التي تمر بها البلاد وتحدث عن ضرورة الإلتزام بمباديء الحزب والحفاظ عليها واعتماد مبدأ المراقبة والمراجعة وتجديد النوايا .

كما تحدث عن التزام انعقاد مجلس الشورى في مواقيتها وجاءت كلمة الدكتور محمد عثمان يوسف كبر نائب رئيس مجلس الشورى القومي مرحبا بالحضور الكريم مشيدا بانتظام انعقاد دورات مجلس الشورى بالخرطوم وتميزت مجالس شورى المحليات بانعقاد دوراتها داعيا لبسط الشورى وإسناد الجهات الأمنية في تأمينها لحدود السودان وتقديم العون والسند للحكومة ووحدة الصف.

وقدم الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين رئيس المؤتمر الوطني بالولاية كلمة رحب فيها بالحضور الكريم وأشاد بمجلس الشورى بالولاية بانتظام انعقاد دوراته والتي وصلت اليوم إلى دورة الإنعقاد الثامنة متقدمة على المركز كما شمل حديثه الفوز في انتخابات المحامين ، نجاح المؤتمرات القاعدية للإنتخابات في اتحادات المرأة ، قيام اتحاد المعاشيين بالولاية ، التحديات التي تواجه السودان في الوضع الراهن ، امتصاص الآثار السالبة لهذه الموازنة والانطلاق بالإنتاج تفعيل المبادرات المجتمعية وبرامج التكامل والرعاية الشعبية لكل الأسر الفقيرة ، تنفيذ ما تبقى من البرنامج الإنتخابي في المياه ، النفايات ، المواصلات ، تخفيف أعباء المعيشة وتنمية الريف وزيادة الإنتاج ، وصياغة الدستور المستدام للسودان بتراضي وطني كبير قبل انتخابات 2020م .

الجلسة الثانية :

تم إجازة محضر الاجتماع لدورة الانعقاد السابعة ، إجراءات مجلسية تم فيها الآتي :

- اسقاط عضوية الأخ دكتور زهير صلاح نجم الدين .واعتماد عضوية عمر محمد .

- اسقاط عضوية الاخت هناء ابوبكر محمد واعتماد عضوية الاخت جهاد حسن مصطفي .

على أن يكون المسقط عضويتهما مراقبين في مجلس شورى الولاية .

عرض تقارير الاداء :

تقرير الأداء السياسي للعام 2017م وخطة العام 2018م .

تم استعراض فيلم تناول من خلاله عدة محاور ( المناشط – الأداء السياسي – المكتب القيادي- محور نشاط نائب رئيس الحزب ) مجلس التنسيق واللجان العليا ، المؤتمرات التنشيطية – اداء القطاعات المختلفة والمحليات – زيارة الرئيس التركي للسودان .

الخطة التشغيلية للحزب للعام 2018م احتوت على عدة محاور أهمها تطبيق مخرجات الحوار السياسي والمجتمعي ، تشكيل واقع سياسي جديد عنوانه السلام والوفاق والوحدة والتنمية ، بناء شراكة منتجة مع أحزاب الحوار الوطني . صياغة الدستور المستدام للسودان ، بناء خارطة سياسية تسهم في إدارة التنوع وتماسك الجبهة الداخلية بالولاية .تقوية آليات التواصل بين الحزب والحكومة والمواطن ، السعي للوفاء باستحقاقات برنامج الالف يوم ، الإستعداد المبكر لانتخابات 2020 من خلال تنفيذ عدة برامج ومبادرات ، تقرير أداء مجلس الشوري للعام 2017م .

تم عرض فيلم عكس من خلاله أداء مجلس وهيئة الشورى والقرارات والتوصيات ، أداء اللجان المتخصصة ، مجلس تنسيق الشورى بالولاية بالإضافة إلى مناشط مجلس الشورى ولجان الحكماء وانعقاد مجلس شورى المحليات والمناطاق والأساس ، تقرير أداء التشريعي للعام 2017م ، عرض فيلم تناول عدة محاور ، اجازة عدة موضوعات وقوانين ولوائح ، تم ايداعها ومناقشتها خلال العام 2017م ، منها خطاب الولاية وموازنة الولاية للعام 2017م مع القوانين المصاحبة للموازنة ، استراتيجية الولاية 2017م – 2030م – دستور الولاية الإنتقالي لسنة 2006م تعديل لسنة 2017م ، تقرير جهاز المراجعة القومي بالولاية عن حسابات الولاية 2015م – والخطة المرحلية الثالثة 2017م – 2020م وخطط وتقارير وزارات ووحدات الولاية للعام 2017م كما اجاز عدة قوانين ومشروعات ولوائح للعام 2016- 2017م والمشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية ، كما قام المجلس ممثلا في رئيسه ولجانه المتخصصة بعدة زيارات خارجية وداخلية .

الجلسة الثالثة :

قدمت تنويرات عن الترتيبات الاستراتيجية الأستاذ محمد حسين ابوصالح وزير الشؤون الإستراتيجية والمعلومات ولاية الخرطوم ، تناول الإجراءات الإستراتيجية التي اتخذتها ولاية الخرطوم لمواجهة رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع ،

الترتيبات الآنية :

قدمها الاستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية بولاية الخرطوم ( افتتاح اسواق البيع المباشر ) خلق علاقات تعاونية مع اصحاب الإنتاج – الاهتمام بشرائح الطلاب ومحدودي الدخل - وربطه بمؤسسة الخرطوم للأمن الغذائي – تطبيق القانون من حيث الرقابة والتفتيش عبر شرطة حماية المستهلك لضبط الاسواق بالاضافة إلى مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات مشروع الحي النموذجي وتفعيل جميع آليات المجتمع .

عقب د. الماحي خلف الله رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عن الإصلاح الاقتصادية في :

الفجوات :

الموازنة العامة ، الميزان التجاري ، العملة الاجنبية أقل من احتياجات البلاد .

المعالجات :

زيادة الإيرادات والتوجه بالإنفاق على الأولويات ، الضغط على الواردات ، واستيراد الضروريات ، زيادة الإنتاج للحصول على العائد الذي يمكن من زيادة الصادرات ، زيادة الاحتياطي من العملات الاجنبية ومعالجة التضخم .

قدم القطاع السياسي تنويرا عن موقف تنفيذ البرنامج الإنتخابي 2015- 2020م مشتملا على مرجعيات البرنامج الإنتخابي ، محاور تنفيذ البرنامج الأنتخابي ( السلام والامن الاجتماعي ، التنمية الاجتماعية والخدمية ، التنمية الاقتصادية ، تنمية الريف) التحقق من البرنامج الإنتخابي عبر برلمانات الدوائر النموذجية _( الدوائر الجغرافية )

التوصيات:

1- اجازة تقارير الأداء السياسية والتشريعية والتنفيذية وتنفيذ مبادرة الولاية لمجانية التأمين الصحي للأطفال دون الخامسة .

2- تفعيل التعاون وربطه بمؤسسة الخرطوم للأمن الغذائي .

3- احكام الرقابة على الأسواق.

4- انتاج القمح المخلوط وتوزيع الذرة على الأسر الفقيرة

5- قيام الجمعيات التعاونية على مستوى الأحياء .

6- وضع المعالجات اللازمة لعدم ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

7- تنوير العضوية بالإجراءات الاقتصادية والمعالجات التي قامت بها الحكومة .

8- تقليل الإنفاق الحكومي .

9- تفعيل المحفظة الحكومية لشراء السلع للمساهمة في خفض الأسعار .

10- قيام مشروعات الإنتاج الصغيرة .

11- تبني المبادرات التي تعمل على حل الإشكالات التي نتجت عن حزمة المعالجات الاقتصادية .

12- القيام بمعالجات طويلة المدى لامتصاص آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة .

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13- تفعيل مبادرة فضل الظهر لعضوية الحزب .

14- عمل محفظة للوجبة المدرسية والجامعية .

15- الاهتمام بالمخزون الاستراتيجي وتوزيعه على المواطنين .

16- تقديم موازنة طواريء ( الزراعة والثروة الحيوانية )

17- تفعيل المسئولية المجتمعية للشركات .

18- مجلس شوري ولاية الخرطوم يرشح المشير عمر حسن احمد البشير رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية قادمة .

19- مراجعة الكليات الشورية .

20- تفعيل دور اللجان الشعبية الرقابي

21- الاهتمام بالإنتاج الزراعي المنزلي

22- تفعيل الرقابة على الأجانب بالولاية وحصرهم .

23- التنسيق مع اتحاد اصحاب العمل فيما يلي المعالجات الاقتصادية .

24- جاهزية ولاية الخرطوم لحماية البلاد.

25- صياغة وإجازة الدستور المستدام للسودان بتراضي وطني كبير قبل انتخابات 2020

26- استغلال الاراضي الزراعية الغير مستغلة لزيادة الإنتاج والإنتاجية .

27- عودة المجالس المحلية لإهميتها في الرقابة واكتمال حلقات الحكم المحلي.