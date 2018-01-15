معارض تركي: ماذا سنفعل غير التكاتف مع حكومتنا لمواجهة المخاطر الخارجية

انقرة 15-1-2018م (ترك برس)- استنكر زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت باهتشلي، انتقادات حزب الشعب الجمهوري التركي (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا)، لإعلان تضامنه مع حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

وقال باهتشلي في كلمة ألقاها خلال لقائه مع حشد من أنصاره في ولاية عثمانية جنوبي تركيا: "ماذا كان علينا أن نفعل غير إعلان تضامننا مع حكومة بلادنا في ظل المخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، فامن تركيا وسلامة أراضيها فوق كافة الأهداف بالنسبة لحزبنا".

واضاف باهتشلي قائلاً: "لقد تحولت سوريا إلى مستنقع من الدم، وهناك محاولات لإقامة دولة إرهابية على طول شريطنا الحدودي الجنوبي، وعلينا الوقوف في صف واحد لمواجهة تلك المؤامرات التي تُحاك ضدّ بلادنا".

وفي الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، أن حزبه لن يقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المرتقب إجراؤها عام 2019، وسيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.

