رئيس البرلمان العربي يشارك في مؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس

عمان 15-1-2018م (اعلام البرلمان)- يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في المؤتمر الذي يعقده الأزهر الشريف تحت عنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس"، بناء على دعوة كريمة من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 29 ربيع الآخر و 1 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 17 - 18 يناير 2018م، بالقاهرة - جمهورية مصر العربية.

حيث سُيلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يؤكد فيها على أهمية التعاون العربي والتضامن الإسلامي، وتمتين وحدة الصف العربي والإسلامي تجاه القدس، وتوظيف علاقات الدول العربية والإسلامية الرسمية والشعبية مع دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي، للوصول إلى الحل العادل والشامل والنهائي للقضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز دعم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه.

كما سيتطرق رئيس البرلمان العربي إلى جهود البرلمان العربي في دعم كفاح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، والتصدي لسياسة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" وفضح ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وما يعمل البرلمان العربي عليه الآن في تنفيذ خطته للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال "اسرائيل" للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020م، لما لهذا الترشح من تداعيات خطيرة على مصداقية منظمة الأمم المتحدة، عندما تشغل قوة محتلة وتضطهد شعباً باكمله منذ أكثر من سبعين عاماً وتمارس بحقه أبشع الانتهاكات والجرائم العنصرية مقعداً في مجلس الأمن الدولي.

وتأتي مشاركة رئيس البرلمان العربي في هذا المؤتمر الهام في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب التكاتف العربي والتضامن الإسلامي لدعم صمود الشعب الفلسطيني، لمواجهة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية المرفوض الإعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الصامد، ومساعيها لطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة، من خلال إمعانها في الإعتداءات السافرة ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

