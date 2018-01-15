النائب الأول يؤكد أن الارتفاع الذي تشهده بعض السلع بالأسواق غير مبرر

الخرطوم 15-1-2018م ( سونا )- أكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي أن الارتفاع الذي تشهده بعض السلع بالأسواق غير مبرر ووجه في هذا الإطار باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من هذا الارتفاع.

واطلع لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا بحضور دكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، على مجمل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والتدابير التي اتخذتها ولاية النيل الأبيض للحد من ارتفاع السلع.

وقال كاشا إن اللقاء أمن على ضرورة دفع مستحقات الملاك والعاملين بمشروع النيل الأبيض الزراعي بجانب الاهتمام ببعض المشاريع ،والدخول في استثمارات جادة مع بعض المستثمرين .وأشار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية للولاية في الأيام المقبلة.