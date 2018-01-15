النائب الأول يطلع على سير العمل بمشروع الجزيرة

الخرطوم15-1-2018م (سونا) - اطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على سير العمل بمشروع الجزيرة والجهود التي بذلت لرفع انتاجية المشروع من محصول القطن المتوقع أن تصل إلى مليون قنطار هذا العام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري والي الجزيرة محمد طاهر أيلا والذى أوضح في تصريحات صحفية أن حصائل التصدير لمحصول القطن هذا العام بلغت حوالي 15 مليون يورو.

وقال إن اللقاء تطرق لمناقشة قضايا المحاصيل الأخرى بالمشروع في مساحة بلغت 500 ألف فدان، بجانب مناقشة قضايا الري وتوفير السماد والكهرباء بالمشروع، والتحديات التي تواجه المشاريع الزراعية الأخرى بالولاية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي بولاية الجزيرة وعلى رأسها الطرق.

وأشار الوالي إلى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات التي تتصل بمعاش المواطنين واحتياجاتهم الأساسية وتوفيرها عبر محفظة قوت العاملين.

