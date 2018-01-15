وزير الدولة بمجلس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة ودعمها للتطور والتقدم التقني والمعلوماتي



الخرطوم فى 14-1-2018 (سونا) - تعهد دكتور مهندس جمال محمود وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بالمضى قدما في درب كل الرواد الوطنيين الذين خلدوا لنا تأريخا نفخر به ونباهي به بين الامم . كما تعهد خلال مخاطبته احتفال وزارته اليوم بمقر صندوق الاسكان والتعمير بمناسبة الذكرى (62) للاستقلال وافتتاح منافذ البيع المخفض للعاملين تعهد بالعمل على تحسين بيئة العمل بالوزارة حتى تتمكن الوزارة من تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتسهيل الاجراءات خاصة بعد أن قررت حكومة الولاية اختيار وزارة التخطيط العمراني كنموذج لتطبيق انظمة الحكومة الالكترونية. كما اعلن الوزير عن دعمه لمشاريع الهيئة الفرعية النقابية للعاملين بالوزارة بمبلغ مائة الف جنيه .

من جهته اعلن المهندس خالد عبد الماجد مدير صندوق الاسكان والتعمير عن افتتاح مجمعات سكنية جديدة خلال الايام القادمة ضمن مشروع الاسكان الفئوي متعدد الطوابق كتوجه عام للولاية بديلا عن الخطط الاسكانية الممتدة ومن ابرز هذه المشاريع (3500) شقة بمدينة الفقيد عبد الوهاب محمد عثمان و(400) شقة بمجمع النهضة السكني .

المهندس طارق عمر سبيل رئيس الهيئة الفرعية النقابية للعاملين بوزارة التخطيط العمراني طالب العاملين بالتكاتف والتعاضد وتفويت الفرصة على الاعداء الذين يحاولون النيل من امن وسلامة الوطن .وجدد العزم على تحقيق الاستقرار للعاملين بالولاية عبر التوسع في مراكز البيع المخفض وافتتاح مستشفى العاملين ومضاعفة خدمات التكافل الاجتماعي وافتتاح دار العاملين .

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