اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية تستعرض تقريراً حول موسم الحج للعام 1438هـ

الخرطوم 15-1-2018م (سونا) - استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعها اليوم الإثنين بمجلس الوزراء برئاسة د. السر الشيخ أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم تقريراً حول موسم الحج للعام 1438هـ .

وأكد التقرير أن الهدف الاستراتيجي هو تقديم خدمات بتكلفة مناسبة، وتضمن التقرير التطبيق الشامل للأنظمة الإلكترونية في كافة عمليات الحج تمثلت في نظام التقديم الإلكتروني واختيار المتقدمين بالقرعة والسداد الإلكتروني وإنجاز التأشيرات.

وأوضح التقرير زيادة حصة السودان للحج 20% بالإضافة للتنسيق في حزم الخدمات المقدمة بالمملكة العربية السعودية من أعمال الإسكان ومستلزمات الحاج وخدمة المشاعر وتوفير خدمة النقل .

وأمن التقرير على انخفاض تكلفة الحج مقارنة بالدول العربية رغم تضمين خدمات المشاعر التي لا توجد في تلك الدول .

وقد وافقت اللجنة على التقرير، وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الحج والعمرة.

