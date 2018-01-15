النائب الأول يطلع على جهود مجلس إفريقيا بالمجلس الأطلنطي الأمريكي، لتحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة



الخرطوم في 15-1-2018 (سونا) - اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على الجهود التي يقوم بها مجلس إفريقيا بالمجلس الأطلنطي الأمريكي، لتحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وتقريب وجهات النظر بينهما .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري بالدكتور بيتر فام ، نائب رئيس مركز البحوث والمبادرات الإقليمية بالمجلس الأطلنطي رئيس المركز الإفريقي الذي أوضح في تصريحات صحفية " أنه استمع لرؤى النائب الأول لرئيس الجمهورية حول مستقبل العلاقات بين البلدين ومسارها والتحديات التي تواجهها" .

ف ع

