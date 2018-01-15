رئيس الهيئة التشريعية القومية يلتقي بوفد البرلمان الكندي



الخرطوم 15-1-2018 م (سونا) - بحث البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية

اليوم مع الوفد البرلماني الكندي الذي يزور البلاد برئاسة روبروت الفين بحث العلاقات الثنائية بين البرلمانين وكيفية تطويرها.

وقال دكتور متوكل محمود التيجاني ، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني في تصريحات صحفية إن الوفد البرلماني الكندي التقى برئيس مجلس الولايات ، واللجنة الفرعية لأمريكا الشمالية وكندا .

وقال متوكل إن البرلمانين اتفقا على تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات وتطورها في الجانب الرقابي والتشريعي، مشيرا لزيارة الوفد غدا الثلاثاء إلى ولاية شمال درافور، حيث يلتقي بوالي الولاية وأعضاء المجلس التشريعي ويقف على أوضاع النازحين بالمعسكرات .

من جانبه أمن روبرت الفين، رئيس الوفد البرلماني الكندي على دور العلاقات بين البرلمان السوداني والبرلمان الكندي، مبينا أن اللقاء تطرق إلى عملية بناء السلام وتحسين الأوضاع وتفعيل الآليات، مشيرا إلى أن البرلمان الكندي سيدعم أي تقدم خلال المرحلة المقبلة.

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