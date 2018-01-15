والي الشمالية :الاستقرار الأمني والسياسي من أهم ملامح إنجازات العام المنصرم



دنقلا 15-1-2018 م ( سونا ) - أكد المهندس علي عوض محمد موسى والي الولاية الشمالية في حديثه في فاتحة أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الولاية التشريعي أن أهم ملامح إنجازات العام المنصرم تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وانخفاض مستوى معدلات الجريمة بصورة ملحوظة بفضل التدابير التي وضعتها الأجهزة الأمنية .

و أوضح أن العام الماضي شهد الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية وترقية الخدمات في مجالات المياه والصحة والتعليم، وقال الوالي " إن العام الماضي شهد أعمالا كبيرة في مجالات الطرق والإسكان وتوظيف الخريجين"، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تكثيف الخطط لتأمين حدود الولاية مع دول الجوار وتنفيذ أمر الطوارئ الخاص بجمع السلاح غير المرخص .

وأشاد بالدور الذي تقوم به القوات النظامية في تنفيذ خطط وبرامج العام الحالي، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل في تكملة مشروعات الطرق والمياه وكهرباء المشاريع الزراعية .

وثمن الأستاذ نصر الدين إبراهيم رئيس المجلس التشريعي بالولاية، التنسيق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي مما انعكس إيجابا على الأداء، وأكد على أهمية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفتح مجالات أوسع للاستثمار الزراعي، داعيا لفتح مراكز للبيع المخفض وتوفير متطلبات الأسر بأسعار مخفضة، مؤكدا أن المجلس سيعمل على متابعة تنفيذ خطط وبرامج الحكومة.

وقد واصل المجلس أعماله، حيث استمع لتقارير أداء وزارات الصحة والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وخطط العام الحالي .

ف ع

