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أخبار محلية - سياسية

حسبو يوجه بالعمل على تقليل كلفة التمويل الأصغر

التاريخ : 15-01-2018 - 05:30:00 مساءً
الخرطوم 15-1-2011م (سونا)- وجه حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، بالعمل على تقليل كلفة التمويل الاصغر التى تشكل عبئا على المستفيد كما وجه بالاستمرار فى تقديم الدعم النقدي المباشر عبر النظام الالكتروني الجديد.
ووقف خلال ترؤسه بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الذي ضم ( وزراة الرعاية والضمان الاجتماعي ، ديوان الزكاة ، بنك السودان، والتأمين الصحي ) وقف على حزمة من القضايا التي تتعلق بالخدمات الاجتماعية للشرائح الضعيفة .
وقالت الاستاذة مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش الورقة التطويرية للعشرية القادمة للتمويل الاصغر، والتى اوضحت خطوات الوزارة لتقليل كلفة التمويل والانتشار الريفي القاعدي كمنافذ لتمويل الشرائح المنتجة .
واضافت أن الاجتماع تناول موقف التأمين الصحي، مشيرة إلى توجه الوزارة نحو التوسع وتجويد الخدمات الصحية المقدمة.
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