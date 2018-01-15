لجنة الثقافة والإعلام لملتقى العلاقات الحدودية بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول تعقد اجتماعا

الدمازين 15-1-2018م (سونا)- عقدت لجنة الثقافة والإعلام لملتقى العلاقات الحدودية بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول قمز اجتماعا اليوم بالمدينة السكنية لتعلية سد الروصيرص .

وقال الباشمهندس عبد المنعم محمد أبو القاسم وزير الثقافة والإعلام والسياحة رئيس لجنة الثقافة والإعلام ل(سونا) إنه تم تكوين لجنة تنسيقية لتنفيذ الأنشطة المقترحة الخاصة بالجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية على أرض الواقع .

وأبان أن اللجنة وقفت على التوصيات السابقة وموقف تنفيذها، وأمنت على ضرورة إنفاذ ما تبقى من توصيات خلال هذا العام، وأكد أن الاجتماع ناقش العديد من الجوانب التي تعود بالنفع والخير من حيث تطوير وتنمية العلاقات بين الإقليمين تعزيزا لدعم قضية السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية.

