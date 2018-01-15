القطاع الفئوي بالوطني يمتدح أداء أمانة شؤون المرأة

الخرطوم 15-1-2018 م (سونا) - أشاد القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني - في اجتماعه الدوري الأول للعام 2018 م؛ بحضور هيئة الشورى بالمؤتمر الوطني - بأداء أمانة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني خلال العام الفائت 2017 م، وأكد أن القطاع أحدث نقلة كبيرة وأثرا واضحا سيما بالولايات.

وثمن محمد عثمان كبر؛ نائب رئيس الشورى؛ جهد الأمانة وحيويتها في مهامها التي تقوم بها، ووصف المنهج الذي استخدمته الأمانة في تقرير الأداء بأنه جيد وشفاف، وأكد أهمية دعم جهود الأمانة ماديا حتى تستطيع تنفيذ خطتها في العام 2018 كما ينبغي .

من جانبه؛ أشاد الصادق فضل الله رئيس القطاع الفئوي بتقرير أداء الأمانة ووصفه بأنه مميز، مؤكدا أن تحديات المرحلة القادمة أكبر وأوصى بطرح مقترحات لدعم الأمانة تقديرا لجهدها الذي تبذله في ظل شح الإمكانات.

وكانت أمينة شؤون المرأة زينب احمد الطيب؛ قد استعرضت أداء الأمانة للعام 2017 وخطة الأمانة للعام 2018م، مشيرة الى أن الأداء كان مصوبا نحو المطلوبات، شاملا لكل المحاور، مبينة أن الخطة ارتكزت على مرجعية الاستراتيجيات الخمس ومخرجات الحوار الوطني والمؤتمر التنشيطي، مؤكدة أهمية توفير التمويل بما يمكن الأمانة من تنفيذ خطتها على الوجه الأكمل .

