عبد الرحمن الصادق يؤكد دعم الرئاسة لمشروعات الشرطة الشعبية والمجتمعية

الخرطوم 15-1-2018 (سونا) - تسلم مساعد رئيس الجمهورية اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي، توصيات ملتقي المنسقيات السادس لمنسقية المرأة بالشرطة الشعبيه والمجتمعية الذي اختتم اعماله مساء اليوم بدار الشرطة ببري، تحت شعار " ربع قرن من الزمن في خدمة الوطن ".

ودعا البيان الختامي للملتقى إلى إنشاء مراكز للظواهر السالبة، وأكد على إقامة شراكات مع وزارة الضمان الاجتماعي ووزارات الشؤون الاجتماعية، الى جانب الاهتمام بالتدريب والتطوير.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية لدى مخاطبته اللقاء دعم الرئاسة لمشروعات الشرطة الشعبية والمجتمعية ومخرجات الملتقى وجدد رعاية الدولة لمراكز المرأة المجتمعية في كل الولايات ودعم مشروع الأسر الآمنة وصولاً لمجتمع محصن بالقيم الفاضلة.

وقال مساعد الرئيس إن الشرطة الشعبية والمجتمعية فعلت التواصل بين الشرطة والمجتمع، وصححت مفهوم الأمن مسؤولية الجميع، الأمر الذي أدى الى انخفاض الجريمة.

وأشاد المساعد بدور منسقية المرأة بالشرطة الشعبية في دعم سياسات الدولة من خلال برامج الأسر الآمنة وسلامة الطالب والداعية والمراكز المجتمعية ودورها الفاعل تجاه قضايا المجتمع.

وأشاد المنسق العام للشرطة الشعبية والمجتمعية؛ يوسف بشير خالد؛ بمشروعات منسقية المرأة بالشرطة الشعبية والمجتمعية وحيا دور المرأة ومجاهداتها بمختلف المواقع.

