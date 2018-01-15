مشاعر الدولب تدعو لتضافر الجهود لتحقيق الاهداف الوطنية

الخرطوم 15-1-2018 (سونا) - دعت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الأستاذة مشاعر الدولب إلي تعزيز كافة الجهود والأدوار بين وزارة الداخلية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعية ومنسقية المرأة في الشرطة الشعبية والمجتمعية في مختلف ولايات السودان لتحقيق الأهداف الوطنية والأمن والاستقرار الدائم.

جاء ذلك لدي مخاطبتها ملتقي المنسقيات السادس لمنسقية المرأة بالشرطة الشعبية والمجتمعية والذي جاء تحت شعار ربع قرن من الزمن في خدمة الوطن بدار الشرطة ببري بتشريف مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي وحضور وزير الداخلية حامد منان.

وتطرقت الوزيرة إلي دور المرأة في استقرار المجتمع ورتق النسيج الاجتماعي وطالبت بتعزيز دورها خاصة في مناطق العودة الطوعية لتعزيز السلام خاصة وأن البلاد تخطا نحو استتباب الأمن في المنطقتين ودارفور كما دعت إلي التصدي ومحاربة المخاطر السالبة والدخيلة في المجتمع وارساء القيم النبيلة التي يذخر بها المجتمع السوداني .

واشادت بدور المرأة في كافة مجالات العمل مطالبة بالعمل على تكامل الأدوار لاضطلاع المرأة بدورها كاملا تجاه الاسرة والمجتمع لافتة إلي أن الأمن مسؤولية الجميع.

من جهتها قالت الأستاذة هويدا بابكر منسق المرأة بالشرطة الشعبية والمجتمعية أن الملتقي يجسد متانة التواصل بين الشرطة والمجتمع .

واكد البيان الختامي للملتقي علي ضرورة توفير كافة الوسائل والإمكانيات المساعدة للمرأة بالولايات وإنشاء مراكز تأهيل وتدريب وذلك لزيادة فرص التدريب كما ونوعا في الداخل والخارج.

