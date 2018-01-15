ندوة مسؤولية الإعلام تجاه الأقليات المسلمة بعد غد الاربعاء

الخرطوم 15-1-2017م (سونا) - تنظم كليتي الإعلام و تنمية المجتمع بجامعة أم درمان الإسلامية بالتعاون مع إتحاد الصحفيين السودانيين ندوة كبرى بعنوان "مسؤولية الإعلام تجاه الأقليات المسلمة" ، يوم بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الإمام مالك بالعرضة جنوب غرب إستاد الهلال وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي الدعوي الحادي والعشرين لجامعة أم درمان الاسلامية.

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور عثمان أبوزيد عثمان المستشار برابطة العالم الإسلامي ورئيس تحرير مجلة الرابطة، والأستاذ ساعد بوعلام ساعد أستاذ الصحافة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الصادق الرزيقي رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين والدعوة عامة.

