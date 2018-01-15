لجنة الشؤون الاجتماعية بتشريعى الخرطوم تؤكد اهمية الارتقاء باداء مفوضية العمل الطوعى

الخرطوم 15-1-2018م (سونا) - اكد الاستاذ هشام الدين الريده رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتوجيه بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم حرص لجنته واستعدادها لسن القوانين التى تسهم فى الارتقاء بعمل مفوضية العمل الطوعى بولاية الخرطوم داعيا المفوضية الى إنشاء شراكات ذكية مع الجهات الممولة مشيرا الى اهمية تدريب وتأهيل العاملين فى العمل الطوعى وإعدادهم وصقل قدراتهم.

جاء ذلك لدى ترأسه اجتماع اللجنة مع د. نوار الشامى مفوض العمل الطوعى بولاية الخرطوم بغرض اطلاع اللجنة على تقرير اداء عمل المفوضية للعام 2017 و خطة عملها للعام 2018 بحضور مدراء الادارات المختصة بالمفوضية .

واشار الريدة الى اهمية سودنة العمل الطوعى و تعزيز جهود المنظمات بأرياف الولاية وتفعيل دورها فى تشغيل الخريجين ومحاربة البطالة .

من جانبها قدمت الشامى خلال الاجتماع تعريفا بالهيكل الادارى للمفوضية وجهود المفوضية خلال العام المنصرم فى فض النزاعات للجمعيات الطوعية الوطنية بجانب انشطتها خلال رمضان الماضي ومشاركاتها فى فرحة العيد كاشفة عن وضع قاعدة بيانات جديدة للعمل الطوعى واتجاه المفوضية لتعديل قانون العمل الطوعى .