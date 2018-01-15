بيان حول معالجات ولاية الخرطوم لإرتفاع الأسعار امام تشريعي الولاية

الخرطوم 15-1-2018م (سونا) - وجه إجتماع الهيئة القيادية لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم في إجتماعه الدوري اليوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس بإستدعاء وزير المالية والإقتصاد وشئون المستهلك ووزير الإستراتيجية والمعلومات لتقديم بيان فى جلسة الأربعاء المقبل حول المعالجات والإصلاحات التى اتخذتها الولاية لمواجهة إرتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن وتفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك والآليات التى وضعت لتقليل الوسطاء وتنشيط الإتحادات التعاونية فى المؤسسات والأحياء السكنية و طالبت الهيئة بالاستماع إلى بيان آخر حول الخطط الإستراتيجية الآنية والمستقبلية لزيادة الإنتاج وتوفير السلع الإستهلاكية لتحقيق الوفرة من المنتجات.

على صعيد آخر وجه الإجتماع بالإسراع فى إكمال إنزال المصفوفة الإستراتيجية للولاية للجان المجلس المتخصصة لتتواءم مع تقارير أداء وحدات الولاية لمناقشتها وإجازتها وفق الرؤية الإستراتيجية المالية للولاية للعام 2018م .

إلى ذلك استمع الإجتماع لتقرير من رئيس اللجنة الإجتماعية والتوجيه الأستاذ هشام الريدة حول تكاليف هيئة قيادة المجلس لمتابعة إنفاذ الخطط بإنشاء قرى نموذجية بأرياف الولاية .

وأوضح رئيس المجلس أن اللجنة عقدت عدد من الإجتماعات المشتركة وزيارات ميدانية لبعض القرى بالريف الشمالى بمحلية كررى لمتابعة الأعمال الجارية لتفعيل الجمعيات التعاونية ومشاريع إنتاجية لتوفير فرص عمل لأبناء الريف وتكوين جمعيات إنتاجية صغيرة بالإضافة لتنشط دور منظمات المجتمع المدنى لدعم مشاريع الريف.

إلى ذلك إعتمد الإجتماع مقترح رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية الأستاذ عبدالله سيداحمد تسمية رؤساء شعب اللجنة على أن يتولى النائب سر الختم إدريس شعبة المالية وهويدا محمد عثمان شعبة الصناعة والإستثمار ورئاسة شعبة الأقتصاد وشئون المستهلك للنائب عبدالوهاب عبدالسلام بالإضافة لتسمية النائبة سامية عبد الله النور رئيساً لشعبة القوى العاملة.

