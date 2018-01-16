معتمد قيسان :اتفاق بين النيل الأزرق وإقليم بني شنقول على عدم ايواء الانشطة المعادية للطرفين

الدمازين 16-1-2018م (سونا )- قال الاستاذ المنتصر الحاج جريد معتمد محلية قيسان عضو اللجنة الأمنية السياسية ان اللجنة اتفقت علي عدم ايواء الانشطة المعادية للطرفين .

وأبان أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لتبادل المعلومات من اجل مراقبة المعابر الحدودية لمنع التهريب والظواهر السالبة .

وأكد المنتصر أن اللجنة حرصت علي تكوين أطواف و قوي مشتركة بين الاقليمين لمتابعة الحدود وأوضح انه تم تحديد أربعة معسكرات للعودة الطوعية من المعسكرات الاثيوبية في الأيام المقبلة مؤكدا ان الحدود آمنة ومستقرة .

وأمنت اللجنة علي ضرورة تشييد الطرق التي تربط بين الولاية والاقليم لتسهيل المهام وتبادل المعلومات والمنافع.