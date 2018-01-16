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أخبار محلية - سياسية

حاكم إقليم بني شنقول الاثيوبي يؤكد مجددا محاربة بلاده لاي نشاط معاد للسودان

التاريخ : 16-01-2018 - 10:28:00 صباحاً
الدمازين 16-1-2018م (سونا )أكد الشاذلي حسن حاكم إقليم بني شنقول الاثيوبي مجددا تأكيد بلاده وتعهدها بمنع أي نشاط معاد للسودان وانها ستعمل على محاربة اي مظاهر لتهريب السلع والسلاح وغيره.
وقال في ختام مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية اليوم انه تم الاتفاق علي نشر قوات مشتركة بين النيل الأزرق واقليم بني شنقول قمز الاثيوبي لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على تنشيط الروابط الثقافية والرياضية والعلاقات الاجتماعية بالإضافة لقيام مؤتمر الإدارة الأهلية بين البلدين لاسيما المناطق الحدودية.
وأكد ان اثيوبيا ظلت تراقب باستمرار معسكرات اللاجئين السودانيين لمنع أي عملية تحريض ضد اللاجئين بعدم العودة أو القيام بأي نشاط معاد للسودان مبيناً ان مخرجات المؤتمر الحالي والسابق ستكون محل التنفيذ والرعاية بين اقليمه والنيل الأزرق.
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