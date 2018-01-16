والي النيل الأزرق يؤكد علي ضرورة إستمرار المؤتمرات بين ولايته واقليم بني شنقول قمز

الدمازين 16-1-2018م ( سونا)- أكد الاستاذ حسين يس حمد والي النيل الأزرق علي ضرورة إستمرار قيام المؤتمرات التي تهدف الي تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول قمز .

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم الجلسة الختامية لمؤتمر تطوير العلاقات الحدودية بين الولاية والاقليم.

وحيا يس كافة اللجان التي عكفت علي مناقشة الأوراق حتي الوصول الي التوصيات الختامية وجدد يس حرص حكومة الولاية للعمل علي تنفيذ كافة التوصيات التي وردت في البيان الختامي .

وقال إن تأمين الحدود هو العمل الأساسي الذي يمهد الطريق لعمل بقية اللجان .

وأوضح أن المسائل الاقتصادية بين الاقليمين تهدف الي رفاهية الشعبين مشيرا الي أن الفترات السابقة شهدت تطورا كبيرا في كافة محليات الولاية وأن إستمرار هذه اللقاءات يسهم في تطوير وتنمية الحدود خاصة المحليات الحدودية .

وهنأ وفد بني شنقول علي توقيع اتفاقية السلام مع الاطراف المعارضة.

من جانب أخر قال والي النيل الأزرق ان حكومة الولاية ستعمل للمحافظة علي هذا السلام الي جانب تأمين سد النهضة الذي أوشك علي بدء تشغيله والتمهيد لعمل اللجان التي ستعمل علي عودة اللاجئين الي موطنهم الأصلي .

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