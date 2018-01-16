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لجنة الثقافة والشباب بمؤتمر العلاقات بين النيل الازرق وبنى شنقول تؤمن على تقوية النسيج الاجتماعى والثقافى والسياحى

التاريخ : 16-01-2018 - 10:56:00 صباحاً
الدمازين 16-1-2018م( سونا)- بحثت لجنة الشباب والرياضة والثقافة والصحة في مداولاتها ضمن مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين النيل الأزرق واقليم بني شنقول قمز الاثيوبي والذى اختتم اعماله اليوم جملة من الموضوعات التي تدفع العمل فى اللجنة للامام .
وقال الاستاذ صديق عثمان وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة فى تصريح/ لسونا/ إن المداولات المشتركة توصلت لوضع مخرجات لتنفيذ كل الأنشطة الخاصة بالشباب والرياضة والسياحة والثقافة وذلك من خلال استعراض ما تم تنفيذه في المؤتمر السابق .
وأوضح بأن اللجنة وضعت خطة طموحة وبرنامجا للأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية والتي سيتم تنفيذها بنهاية العام الحالي .
وقال صديق إن اللجنة أمنت علي تقوية النسيج الاجتماعي والثقافي والسياحي بين النيل الأزرق واقليم بني شنقول قمز الاثيوبي وقدم رئيس اللجنة البشرى للهيئات الشبابية بي البلدين بإحداث حراك متكامل.
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