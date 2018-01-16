تناول زيت جوز الهند يوميا يقلل من مخاطر أمراض القلب

بريطانيا 16-1-2018م ( أ ش أ) - أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن استهلاك زيت جوز الهند يوميا لمدة أربعة أسابيع فقط، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأجرى الدكتور"كاي تي خاو"، أستاذ أمراض القلب في جامعة"كامبريدج" في بريطانيا ، أبحاثه على 94 متطوعا تراوحت أعمارهم ما بين 50- 75 عاما ، لم يكن أي منهم مصابا بأمراض القلب أو السكر ، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات طلب من كل منهم استهلاك ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ، بواقع 50 جراما ، أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزبد غير المملح يوميا لمدة أربعة أسابيع، و أراد الباحثون تحليل تأثير تناول الدهون بانتظام على مستويات الكوليسترول على المتطوعين .

و أشارت النتائج إلى أن المشاركين الذين تناولوا الزبد شهدوا ارتفاعا متوسطا نسبته 10 % في مستويات "الكوليسترول السيئ"(لدل). بينما شهد أولئك الذين استهلكوا زيت الزيتون ارتفاعا طفيفا في مستويات الكوليتسرول السيء بنسبة 5%، يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه المشاركون الذين تناولوا زيت جوز الهند انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 15% في مستويات الكوليسترول السيء .



