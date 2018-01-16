بكري يلتقي رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي

الخرطوم 16-1-2018م(سونا)- إلتقي الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء السيد فضل السيد شعيب رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي بحضور دكتور جلال الدين رابح وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والقيادي بالحزب.

وقال رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن اللقاء يأتي في إطار التواصل السياسي العام وبحث سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكيفية إقناع الممانعين بالإنضمام لمسيرة الحوار بجانب قضايا معاش الناس وجهود تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

وأوضح شعيب أن اللقاء تناول أيضا دفع جهود السلام والاستقرار وإستكمال ما تبقي من آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

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