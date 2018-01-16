بورما وبنغلادش تتفقان على إعادة اللاجئين الروهينغا في غضون عامين



دكا 16-1-2018م ( ا ف ب ) -

تم الاتفاق الثلاثاء خلال اجتماع بين بورما وبنغلادش، على تنفيذ اتفاق وقعاه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يمهد الطريق لإعادة اللاجئين اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير إلى بورما. وأكدت الأخيرة أن العملية ستكتمل في غضون عامين.

وتتعلق الاتفاقية بالروهينغا الذي فروا من بورما وسط دوامتين من العنف تفجرتا بعد تشرين الأول/أكتوبر 2016 عندما قام مسلحون من الأقلية المسلمة بمهاجمة مواقع لحرس الحدود في شمال ولاية راخين.

ولا تشمل الاتفاقية اللاجئين الروهينغا المقيمين في بنغلادش قبل ذلك التاريخ والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 200 ألف.

ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلادش موعد بدء العملية، لكنه أوضح أن مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس "اعتبار الأسرة وحدة واحدة" وإن بورما ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم. وقال البيان إن بنغلادش ستقيم خمسة مخيمات مؤقتة سينقل منها الروهينغا إلى مركزي استقبال على جانب بورما من الحدود. وأضاف "كررت بورما التزامها بوقف تدفق سكان بورما إلى بنغلادش".

والاجتماع، الذي عقد في نايبيداو عاصمة بورما، هو الأول لمجموعة عمل تشكلت لبحث تفاصيل اتفاق الترحيل الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم تصدر حكومة بورما بيانا من جانبها بعد الاجتماع ولم يتسن الحصول على تعليق من زاو هتاي المتحدث باسم الحكومة.

وكان هتاي قد قال في وقت سابق إنه سيكون بوسع العائدين تقديم طلبات للحصول على الجنسية "بعد أن يجتازوا عملية التحقق" من هويتهم.

وقالت وكالة في بورما تأسست للإشراف على عملية الترحيل في بيان يوم الخميس إنه تم تأسيس مخيمين مؤقتين"للعودة والتقييم" وموقع آخر لاستيعاب العائدين.

وقال مينت كيانج السكرتير الدائم بوزارة العمل والهجرة والسكان في بورما لوكالة رويترز هذا الشهر إن بلاده ستكون مستعدة للتعامل مع 150 شخصا على الأقل يوميا في كل من المخيمين بحلول 25 يناير/كانون الثاني.

واندلعت الأزمة بعد أن هاجم متمردون من الروهينغا مواقع أمنية في 25 أغسطس/آب بولاية راخين في غرب البلاد مما أثار ردا عسكريا عنيفا من الجيش وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي. وفر نحو 650 ألفا من العنف.

وتنفي بورما ارتكاب تطهير عرقي وتقول إن قواتها الأمنية شنت عمليات مشروعة لمناهضة التمرد.

