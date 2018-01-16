الخرطوم تستضيف اجتماعات مجلس أمناء منظمة الدعوة في فبراير

الخرطوم في 16-8-2018(سونا) - يستضيف السودان "دولة المقر" في الفترة من 14-15 فبراير المقبل، اجتماعات مجلس امناء منظمة الدعوة الإسلامية في دورته (27)، بمشاركة نحو (100) من رموز العمل الإنساني والخيري والدعوي من شتى قارات العالم.

وقال الدكتور عثمان البشير الكباشي مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية بمنظمة الدعوة رئيس اللجنة العليا، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن مجلس الأمناء سيناقش تقارير الأداء عن الدورة الماضية،

وإجازة إستراتيجية المنظمة الرباعية (2018-2021)، وانتخاب الأمين العام ونائبه ومراجعة عضوية مجلس الأمناء، بالاضافة إلى مناقشة عدد من أوراق العمل الإنساني والخيري في إفريقيا وتحدياته.

واعتبر الكباشي انعقاد مجلس أمناء منظمة الدعوة تظاهرة في إطار تفعيل الأداء المؤسسي للمنظمة وتأكيد مشاركة العالم في خططها وبرامجها باعتبارها منظمة عالمية تعمل في أكثر من 40 دولة إفريقية، تغطي مجالات التعليم والرعاية والتنمية والبحوث والدراسات والدعوة.

وأشار إلى أهمية دور انعقاد مجلس الأمناء في ظل الأوضاع التي تواجهها إفريقيا الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من كل العالم للمسارعة بتقديم خدمات التنمية والخدمات للمحتاجين من غذاء ودواء وغيرها.

وأبان أن قضايا ما بعد الحروب تمثل تحدياً كبيراً في القارة بالنظر الي الكوارث الطبيعية مثل المجاعة والظروف البيئية.

وحول التحديات التي تواجه العمل الدعوي والإنساني أوضح أن المحافظة على انتشار المنظمة في إفريقيا، إلى جانب تحديات أخرى تتمثل في وضع إستراتيجيات لمواجهة النهوض بالإنسان الإفريقي في مجالات التعليم والصحة ورعاية وكفالة الأيتام. ولفت الكباشي إلى أهمية بناء شراكات مع الدول والمنظمات العالمية المهتمة بالعمل الخيري والإنساني لتوفير موارد للعمل.