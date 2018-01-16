الإيقاد: نعمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الحكومة والحركات

الخرطوم 16 -1- 2018 (سونا) - أكد سعادة السفير ليساني يوهانس المبعوث الخاص للإيقاد أن لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بقيادة الرئيس ثابو أمبيكي هي التي تتولي الوساطة في عملية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية.

وقال السفير ليساني يوهانس في تصريح ل(وكالة السودان للأنباء) مكتب المبعوث الخاص للايقاد إن لقاءه بمساعد رئيس الجمهورية ورئيس وفد التفاوض السوداني المهندس إبراهيم محمود يوم الخميس المنصرم يأتي باعتباره عضوا في فريق التفاوض التابع للاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس أمبيكي.

تشير (سونا) إلى أن الممثل الخاص للإيقاد السفير يوهانس ظل خلال الأعوام الثمانية الماضية عضوا في فريق التفاوض الإفريقي بقيادة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق ثابو أمبيكي وظلت الإيقاد ممثلة في السفير يهانس تعمل تحت مظلة اللجنة الإفريقية عالية المستوى.

وأشار السفير في تصريحه لـ(سونا) أنه تناول مع رئيس وفد التفاوض السوداني المهندس إبراهيم محمود جولة المفاوضات القادمة بين الحكومة السودانية والحركة وهو أمر اعتاد المبعوث القيام به في إطار عضويته في اللجنة رفيعة المستوى بقيادة أمبيكي.

م ع

