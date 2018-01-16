بحث التقدم الإيجابي في مسيرة العلاقات والحوار بين السودان والاتحاد الأوروبي



الخرطوم فى 16-1-2018 (سونا) -التقى وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور بمكتبه اليوم بأولريك فيسترقارد كنودسن وزير الدولة بالخارجية الدنماركية ،حيث بحث اللقاء علاقات البلدين في مختلف المجالات.

قدم الوزير شرحاً مجملاً لتطورات الأوضاع في السودان على كافة الأصعدة، منوهاً لفرص التعاون الواسعة للاستثمار خاصةً في المجال الزراعي وترقية التبادل التجاري .

من جانبه أعرب وزير الدولة الدنماركي عن تهانيه لرفع العقوبات الإقتصادية عن السودان، موضحاً رغبة بلاده في إيجاد فرص للتعاون والاستثمار في السودان، منوهاً في هذا الصدد أنه سيلتقي بعدد من المسئولين في القطاع الاقتصادي ومؤسسات القطاع الخاص .

كما بحث اللقاء التقدم الإيجابي في مسيرة العلاقات والحوار بين السودان والاتحاد الأوروبي ،إضافة للاتفاق على الشروع في إنشاء آلية بين البلدين للتنسيق والتشاور السياسي .

ف ع





