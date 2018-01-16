السفير السعودي يكشف عن تعاون اقتصادي ودفاعي مع السودان

الخرطوم 16-1-2018م(سونا) - بحثت جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية برئاسة الخير النور المبارك بمقر المجلس الوطني اليوم مع سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم حسن بن علي العلاقات بين البلدين.

وأكد الخير العلاقات الأزلية التي تربط الدولتين مشيرا لأهمية الجمعية في تطوير الدبلوماسية الشعبية بين البلدين ودورها في تقارب وجهات النظر وتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وأشار أعضاء الجمعية للروابط الاخوية التي تربط شعبي البلدين مشيرين للاستهداف الذي يجده دول العالم الإسلامي داعين لأهمية وجود روابط قوية بين المسلمين وإحكام روابط الصلة مثمنين دور المرأة السعودية ووجودها في البرلمان السعودي داعين لنقل تجربة هيئة البرلمانيات السودانيات للبرلمانيات في المملكة.

من جانبه ثمن السفير السعودي العلاقات بين السودان والمملكة على المستويين الرسمي والشعبي ووصفها بالمتنامية وقال: "إن السعودية تقف قلباً وقالباً مع السودان". مؤكدا أنها اليوم في أوج عهدها وتطورها

وكشف السفير عن مذكرات تعاون ستوقع خلال الفترة المقبلة في المجالات الدفاعية والاقتصادية وقدم للجمعية شرحا عن سياسة بلاده وتطلعات قيادتها في خدمة ونصرة الإسلام والمسلمين مشيرا لمبادئها الاساسية في ثوابت السياسة الخارجية موضحا إسهامات المملكة في إحلال السلام ومناصرتها لقضية القدس الشريف.