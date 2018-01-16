حسبو يوجه بتفعيل قانون جرائم المعلوماتية في مواجهة المخالفين

الخرطوم 16-1-2018م( سونا) - وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بتفعيل قانون جرائم المعلوماتية في مواجهة المخالفين لضوابط تسجيل الشرائح بالرقم الوطني والاجنبي بالنسبة للأجانب .

وشدد حسبو لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم د. تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بحضور مدراء شركات الاتصال بالبلاد على محاسبة وكلاء الشركات الذين يخالفون ضوابط تسجيل الشرائح بالرقم الوطني والاجنبي والمضي قدما في اصدار لائحة الزائر التي يمنح بموجبها الاجنبي القادم للبلاد بصورة رسمية شريحة اتصالات خلال فترة زمنية محددة .

واكدت وزيرة الاتصالات في تصريحات صحفية أن نسبة تسجيل الشرائح بالرقم الوطني حتي اليوم بلغت 90‰ مشيرة الى استعادة 3 ملايين شريحة للخدمة خلال الفترة الماضية التي اعقبت الموعد الاخير لتسجيل الشرائح والمحدد بالاول من يناير من العام 2017م .

وكشفت عن ضوابط جديدة لتسجيل الشرائح بعد العاشر من فبراير تتمثل في البصمة بجانب تطابق البيانات الشخصية لبيانات السجل المدني ، مشيرة الي توجيهات نائب رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية بتكثيف الحملات لاستكمال منح المواطنين ارقاما وطنية والاجانب ارقاما اجنبية.

وحذرت وزيرة الاتصالات المواطنين والاجانب من التساهل في منح ارقامهم الوطنية والاجنبية لآخرين لتسجيل شرائح لما يترتب عليه من مسؤولية قانونية وجنائية ، وقالت إن العاشر من فبراير المقبل هو آخر موعد لتسجيل الشرائح بالرقم الوطني حيث يتم بعدها قطع الخدمة بصورة نهائية .

وابانت وزيرة الاتصالات أن نائب رئيس الجمهورية طلب عمل دراسة بعدد الشرائح المسجلة برقم وطني او رقم اجنبي واحد لتحديد سقف لتلك الشرائح.



