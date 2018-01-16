سعود البرير: إلغاء البنك المركزي لسياسة حصيلة الصادر يسهم في زيادة حجم الصادرات

الخرطوم فى 15-1-2018م(سونا) - اعلن رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني الاستاذ سعود البرير عن الغاء بنك السودان المركزي للسياسة التي اعلنها والخاصة بحصيلة الصادر بتجنيب نسبة 25% بالمصارف لصالح بنك السودان المركزي .

واوضح سعود في تصريح لـ (سونا) أن خطوة البنك المركزي والتي جرى نقاش وتداول حولها بين الاتحاد ومحافظ البنك المركزي وجدت الاشادة من قطاعات الصادر، مثمنا استجابة البنك لالغاء نسبة الـ 25% من حصيلة الصادر.

وقال البرير إن الغاء السياسة السابقه للبنك المركزي تعتبر حفزا ودعما لقطاع الصادر باعتبارها تسهم بصورة ايجابية في انسياب عملية الصادر وزيادة حجمه لتحقيق اهداف الموازنة لسد الفجوة في الميزان التجاري وتحريك القطاعات المنتجة بجانب مساهمة الخطوة في توفير النقد الاجنبي وانعكاسات ذلك على استقرار سعر الصرف. وقال "سوف تزيد عرض الدولار في السوق الموازي وتؤدي لانخفاص سعر الدولار في السوق الموازي."

وجدد البرير الاشادة بتفهم محافظ البنك المركزي الاستاذ حازم عبد القادر واهتمامه بالقضية بما يدعم جهود الدولة لتحسين الاداء الاقتصادي، لافتا الى مواصلة القطاع الخاص لجهوده في ترقية الصادرات وانفاذ خطة زيادة الانتاج والصادرات التي تم تضمينها في موازنة الدولة 2018م.





