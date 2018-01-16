الوفد البرلماني الكندى يطلع على مجمل الأوضاع بولاية شمال دارفور

الفاشر في 16-1-2018م (سونا) - بحث والى ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف ابراهيم اليوم بمكتبه بأمانة حكومة الولاية بالفاشر مع وفد من البرلمان الكندي الذي زار الولاية اليوم برئاسة "مايكروف اتين "وبرفقة السفير الكندي بالخرطوم" صلاح بن داؤود" وحضور رئيس المجلس التشريعي بالولاية عيسى محمد عبد الله ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني متوكل محمود التجاني بحث معهم تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية وسير العمل في اعادة الاعمار والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

واكد الوالي في التنوير المفصل الذي قدمه للوفد أن الولاية باتت تنعم بالامن والاستقرار بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الفترة الماضية لجمع السلاح ومحاربة المتفلتين، مشيرا كذلك الى أن مسيرة التنمية و البناء تسير بخطى ثابتة، مستعرضا خطة الولاية في معالجة آثار الحرب ودعم التصالحات المجتمعية وانطلاقة مشروعات العودة الطوعية كأولوية قصوى.

وقد ثمن الوفد الكندي المجهودات التي تقوم بها حكومة الولاية من اجل تحقيق الامن والاستقرار، مؤكدين دعم بلادهم للولاية للمضي في تنفيذ خططها الرامية لتحقيق الاستقرار.



