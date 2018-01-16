عطا المنان يرأس اجتماع اللجنة الفنية لمؤتمر الحدود السودانية التشادية

الخرطوم 16-2018م (سونا) - ترأس وزير الدولة بالخارجية عطا المنان بخيت الحاج اليوم بوزارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الفنية لمؤتمر الحدود السودانية التشادية الذي تقرر انعقاده بمدينة الجنينة خلال الفترة 21-22 فبراير المقبل.

وتداول الاجتماع حول التحضيرات لانعقاد المؤتمر، وأقر تكوين ثماني لجان فرعية. كما أحيط الاجتماع علما بموقف إعداد الأوراق التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر، ووجه بضرورة الانتهاء منها وترجمتها تمهيدا لعرضها على الجانب التشادي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يعد إحدى الفعاليات التي تم الاتفاق بين قيادتي البلدين على إقامتها؛ ترسيخا للتواصل الشعبي بين البلدين الشقيقين، وصولا إلى جعل الحدود ساحة للتكامل وتبادل المنافع.





