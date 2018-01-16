والي الخرطوم يوجه مصنعي الأكياس البلاستيكية باستحداث وسائل بديلة صديقة للبيئة



الخرطوم 16-1-2018م (

سونا) - ترأس الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي الخرطوم اليوم إجتماعا ناقش عددا من التدابير التي قام بها المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية في إطار إجراءات حظر أكياس البلاستيك أقل من سمك 60 ميكرون، وضم الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للبيئة ومدير هيئة المواصفات والمقاييس.



ووجه الوالي مصنعي الأكياس بإستحداث وسائل بديلة صديقة للبيئة وتكون لديها قابلية التحلل بالعوامل الطبيعية

كما وجه بتكوين لجان مشتركة من المواصفات والمقاييس وأصحاب الشركات المصنعة للأكياس وبإشراف المجلس الأعلي للبئية والترقية الحضرية لوضع خطة مستقبلية للبدائل المناسبة وكتابة مواصفات الكيس في (باركود) يوضح معلومات الكيس وصلاحيته.



على صعيد متصل أكد ئيس المجلس الأعلي للبيئة والترقية الحضرية أن مشروع حظر أكياس البلاستيك قد عبر إلي مبتغاه ولارجعة فيه مبينا التجاوب الكبير للمواطنين الحريصين علي الصحة العامة.



من جانبه أوضح مدير هيئة المواصفات والمقاييس أن الهيئة ستعمل بهمة كبيرة وتعاون مثالي مع ولاية الخرطوم من أجل الحفاظ علي صحة الإنسان والبيئة مشددا على أن المواصفات ستقوم بتفعيل واجبها في كل المناحي المتعلقة بالمنشاءات والصناعات والمنتجات الزراعية والحيوانية وكل ما من شأنه الحفاظ علي حقوق المستهلك وفق قانون حماية المستهلك لسنة 2012 .