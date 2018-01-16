امانة الاعلام والتوثيق بالحركة الاسلامية تختتم الملتقى التدريبي الإعلامي الاول لدوائر الاعلا م بأمانة المرأة بالمركز والولايات



الخرطوم 16-1-2018م (سونا) - إختتمت أمانة الاعلام والتوثيق بالحركة الاسلامية اليوم بالخرطوم الملتقى التدريبي الإعلامي الاول لدوائر الاعلام بأمانة المرأة بالمركز والولايات والذي استمر لمدة يومين حيث شرف الشيخ الزبير احمد الحسن الامين العام للحركة أمس الجلسة الافتتاحية للملتقى.



وأكدت الدكتورة ست الجيل سليمان أمين أمانة المرأة بالحركة أن الملتقى التدريبي قدم فيه برنامج دراسي متكامل إحتوى على سبعة برامج دراسية مهمة وقيمة في مجالات الانتاج التلفزيوني والاذاعي والتحرير الصحفي والالكتروني والتوثيق والارشفة موضحة انه نظم بالتنسيق مع أمانة الاعلام والتوثيق بالحركة مبينة أنه سيمثل إنطلاقة قوية للاخوات بالدوائر الاعلامية بأمانة المرأة بالمركز والولايات وسيكون معيناً لهن في برامجهن الاجتماعية لاسيما الامومة والطفولة وقضايا معاش الناس وحماية وتحصين الاسرة .

وعلى ذات الصعيد أكد الدكتور فتح الرحمن إبراهيم نائب أمين الاعلام والتوثيق بالحركة الاسلامية أن 38 من المتدربات إستفدن من هذا الملتقى التدريبي مبيناً أن الامانة ستنظم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيل عدد لابأس به من الكوادر الاعلامية بالحركة في المركز والولايات.