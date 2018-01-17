يلدريم: لا يمكن تكليف التنظيمات الإرهابية بمهمة حفظ أمن حدود الناتو مع سوريا

انقرة 17-1-2017م (نرك برس) - في تعليقه على عزم الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل جيش لحماية أمن الحدود في الشمال السوري، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حدود بلاده هي حدود حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن للتنظيمات الإرهابية حماية حدود الناتو.

وأكد يلدريم خلال كلمة ألقاها في فعالية محلية بالعاصمة أنقرة، أن تركيا قادرة على حماية حدودها، والتغلب على الأنشطة الإرهابية التي تستهدفها.

وأضاف في هذا السياق قائلاً: "قمنا بحماية أمن حدودنا خلال عملية درع الفرات في سوريا، وإن اقتضى الأمر يمكننا فعل الشيء ذاته في أماكن جديدة".

وناشد يلدريم حلفاء بلاده "لكشف عن نواياهم الحقيقية حول الاستمرار بالتعاون مع اللصوص الذي يزعجون تركيا داخل أراضيها وخارجها، أو التعاون مع تركيا وفقًا للالتزامات العضوية في حلف الناتو.

والأحد الماضي، قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، العقيد ريان ديلون، إنهم سيشكلون "قوة أمنية حدودية" شمالي سوريا قوامها 30 ألف مسلح، بالعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يستخدمها تنظيم "ب ي د/بي كا كا" واجهة لأنشطته الإرهابية.

