محلية شرق سنار تحتفل الاثنين المقبل بعيد الإستقلال 62

شرق سنار17 - 1 - 2018 م ( سونا) -أعلن الاستاذ عبدالرحمن آدم عبدالقادر باسيس معتمد محليه شرق سنار عن جاهزية المحلية للإحتفال بعيد الإستقلال في يوم الإثنين المقبل الموافق 22-1-2018م.

وأكد المعتمد في تصريح لـ ( سونا ) إكتمال كافة الترتيبات والإستعداد لهذا الإحتفال الوطنى الذي يمثل الماضي والحاضر والمستقبل.

وأبان الأستاذ باسيس إن الإحتفال يبدأ بمسيرة كبري تطوف أرجاء حاضرة المحلية يشارك فيها كل قطاعات المنطقة والشرطة والأمن والقطاع الرياضي كما سيتم زيارة بعض المناطق الهامة في المحلية ويشتمل أيضا

على نفرة ووثبة للتعليم إلي جانب برنامج رياضي وليلة ثقافية كبري في المساء بمشاركة حكومة ولاية سنار في إحتفالات المحلية بأعياد الاستقلال.

ع و

